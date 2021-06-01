Ульяновск, , 12:33 — REGNUM В Ульяновской области победили коронавирус ещё более 80 жителей. Это следует из информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 июня, с начала пандемии в Ульяновской области заражение новой коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено у 56 022 жителей, в том числе за последние сутки — у 86.

Вылечился 53 431 человек, что составляет 95,38% от общего числа выявленных случаев заражения. Из них за последние сутки выздоровели 83 пациента.

Отметим, что в Ульяновской области продолжается реализация проекта «Будь здоров, садовод!», в рамках которого медицинские специалисты выезжают в садоводческие товарищества. Они проводят скрининг-тестирование организма, включающее измерение артериального давления, измерение веса, пульсоксиметрию, а также индивидуальное консультирование.

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