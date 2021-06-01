Ташкент, , 12:31 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года в Узбекистане число детей, погибших в результате ДТП, увеличилось на 64,5%. Об этом 1 июня заявил заместитель начальника главного управления безопасности дорожного движения МВД полковник Эрали Базаров.

По его словам, число ДТП с участие несовершеннолетних на дорогах республики увеличилось на 25,3%. Базаров сказал, что на дорогах, ведущих к школам, необходимо установить современные пешеходные переходы.

Он отметил, что на аварийность также влияет плохая освещенность пешеходных переходов. В республике насчитывается 2,7 тыс. таких опасных мест. Базаров также обратил внимание на низкое качество подготовки водителей в автошколах.

Напомним, 24 мая в Хорезмской области Узбекистана 39-летний водитель автомобиля «Нексия» сбил шестерых шестиклассников, четверо из которых скончались.