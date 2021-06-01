Таллин, , 12:29 — REGNUM Резкое и заметное сокращение числа новых случаев заболевания коронавирусом в Эстонии позволяет надеяться, что к середине июня большинство ограничений в стране будет отменено. Об этом министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк заявил гостелерадиовещанию ERR.

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По данным министерства, за последнюю неделю показатель заболеваемости упал больше, чем на 40%. Такое снижение является рекордным за весь период наблюдений за распространением заболевания.

«С 14 июня многие сферы общественной жизни будут восстановлены. Но некоторые ограничения сохранятся на протяжении всего лета», — заявил министр.

Так, ношение масок в общественных местах будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. Обязательной останется изоляция по возвращении из стран, в которых наблюдается высокий уровень заболевания коронавирусом. До конца лета сохранится и ограничение количества массовых мероприятий.

Если показатели заболеваемости снизятся еще больше, то нынешнее требование к общественным местам закрываться до полуночи также будет отменено.