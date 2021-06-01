Волгоград, , 12:44 — REGNUM Выпуск «Школы фермеров» прошёл 1 июня в Волгограде. Три проекта лучших слушателей получили по 345 тысяч рублей грантовой поддержки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Награды победителям конкурса вручили на площадке Волгоградского государственного аграрного университета. Именно здесь студенты получали новые знания по созданию и развитию овощеводческих предприятий и молочных производств. Обучающий курс включал в себя и выезды на ведущие предприятия региона. По итогам занятий слушатели защитили собственные бизнес-проекты, а три лучших и наиболее значимых для Волгоградской области получили гранты — по 345 тысяч рублей каждый.

«Волгоградская область входит в десятку лидеров России по производству сельхозпродукции, и значительный вклад в общее дело вносят представители малого агробизнеса. Фермеры сегодня получают стабильную финансовую поддержку на федеральном и региональном уровнях. Дополнительная помощь в виде грантов «Россельхозбанка» на развитие фермерских хозяйств станет отличной поддержкой для реализации задуманных проектов», — отметила председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марина Морозова.

Обучение в «Школе фермеров» проходило в течение двух месяцев. Заявки на обучение подали более 20 слушателей.

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