Волгоград, 1 июня 2021, 12:44 — REGNUM Выпуск «Школы фермеров» прошёл 1 июня в Волгограде. Три проекта лучших слушателей получили по 345 тысяч рублей грантовой поддержки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Награды победителям конкурса вручили на площадке Волгоградского государственного аграрного университета. Именно здесь студенты получали новые знания по созданию и развитию овощеводческих предприятий и молочных производств. Обучающий курс включал в себя и выезды на ведущие предприятия региона. По итогам занятий слушатели защитили собственные бизнес-проекты, а три лучших и наиболее значимых для Волгоградской области получили гранты — по 345 тысяч рублей каждый.
Обучение в «Школе фермеров» проходило в течение двух месяцев. Заявки на обучение подали более 20 слушателей.
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