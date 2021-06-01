Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калужской области за четыре месяца органами прокуратуры было выявлено более 3,7 тыс. нарушений закона в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Внесено свыше 800 представлений, по результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности привлечено 700 лиц. В интересах детей в суд направлено 450 исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело. Об этом 1 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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«Ежегодно прокурорами области разрешаются сотни обращений, связанных с нарушением прав детей и подростков, проводятся проверки органов и учреждений, работающих с детьми, пресекаются факты незаконных действий чиновников, принимаются меры к восстановлению законности», — отметила Искрина Басулина.

В настоящее время усилия прокуратуры сосредоточены на вопросах надзора за исполнением законодательства о социальной поддержке семей с детьми, помощи детям — инвалидам и сиротам. Так, по требованию органов прокуратуры ребёнок-инвалид был обеспечен за счёт областного бюджета лекарственным препаратом на сумму около 200 тыс. рублей. Свыше 30 лиц из категории детей-сирот получили жилые помещения. Приоритетным направлением в работе прокуроров остаётся выявление объектов потенциально опасных для несовершеннолетних. Реестр включает свыше 500 опасных для детей объектов: заброшенные здания, помещения не функционирующих производственных, сельскохозяйственных объектов, аварийные, расселенные жилые дома, объекты незавершенного строительства и другие. В результате прокурорского вмешательства устранен доступ к 400 опасным объектам. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на объекте незавершенного строительства. Прокуратурой установлено, что на территорию недостроя ребенок попал через отсутствующие части ограждения строительной площадки.

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