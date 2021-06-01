Москва, , 12:28 — REGNUM Спортивные клубы начнут свою работу при каждой российской школе к 2024 году. Об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», — сказал Кравцов.

По его словам, на сегодняшний день в спортивных организациях занимаются около 2,5 млн детей.

Помимо этого, Минпросвещения РФ и Минкультуры РФ занимаются созданием театров в школах.