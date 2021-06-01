Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекции. Такие данные следуют из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 1 июня, в Ульяновской области за последние сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, днём ранее — семь человек. Таким образом, с начала пандемии общее число летальных исходов достигло 1405.

В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1186 пациентам.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, в торговом центре «Альянс» в региональной столице вакцинированы 250 жителей.

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