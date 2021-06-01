Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня.

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От осложнений, вызванных инфекцией, скончались четыре женщины в возрасте от 51 года до 84 лет и 97-летний мужчина. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 4 433 человека.

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