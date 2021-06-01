Волхов, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM В Ленинградской области накануне Дня защиты детей мужчина заманил в свою квартиру 11-летнюю соседку с сексуальной целью. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Насильственные действия сексуального характера 55-летний житель Волхова совершил днем 31 мая в своей квартире. Мужчина заманил к себе домой 11-летнюю девочку и полез к ней целоваться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». За это преступление может быть назначено судом до 20 лет лишения свободы.

«Действиями подозреваемого физический вред потерпевшей не причинен. Ход расследования уголовного дела поставлен Волховской городской прокуратурой на контроль», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ломоносовском районе Ленинградской области задержали мужчину, который больше часа незаконно удерживал 10-летнего мальчика в своей квартире, а также применил к нему насилие.