Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Екатеринбурге пройдёт общегородская игра «Бегущий город», сообщается на сайте инициативы.

Мероприятие проводится во многих городах России и мира. Участника будет необходимо найти и посетить несколько мест на карте Екатеринбурга. Предусмотрены маршруты для бегунов, велосипедистов, пешеходов, водителей самокатов, «любителей загадок» и семей с детьми, а также другие варианты.

Мероприятие пройдёт 12 июня 2021 года, игра стартует в парке Маяковского. Заявки нужно оставить на сайте проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня стадион «Екатеринбург-Арена» открыли для пробежек.

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