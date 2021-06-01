Стокгольм, , 12:34 — REGNUM «Умеренные» хотят пересмотреть законодательство Швеции по вопросу вынужденной самообороны и сделать его более гибким. Однако право на самооборону уже дает человеку, который подвергается нападению, сильную правовую защиту и не нуждается в изменении. Об этом в эфире телеканала SVT заявил доктор наук из Стокгольмского университета Деннис Мартинссон.

«Это также будет иметь побочные эффекты в других ситуациях, о которых мы не можем даже себе представить. Это означает, что общество фактически узаконивает более широкое применение насилия», — отметил Мартинссон.

По мнению представителей «Умеренных», гражданину не следует подвергать себя опасности или бояться совершить ошибку и быть приговоренным к тюремному заключению, когда он прибегает к вынужденной самообороне.

По словам Мартинссона, любой, кто сегодня находится в чрезвычайной ситуации, не будет наказан, если он не будет действовать «заведомо неоправданно», как гласит закон. Поэтому, считает эксперт, упрощение законодательства не требуется.