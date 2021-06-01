Барнаул, , 12:25 — REGNUM В Алтайском крае по уголовному делу о травмировании детей на батуте задержаны двое подозреваемых. Об этом ИА REGNUM 1 июня сообщила помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

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Так, в порядке ст. 91 УПК РФ была задержана и допрошена в качестве обвиняемого 51-летняя индивидуальный предприниматель, которая оказывала услуги прыжков на батуте. Ей предъявлено обвинение по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей […] повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Кроме того, задержан и владелец батута — 30-летний предприниматель.

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По данным следствия, трагедия произошла днём 30 мая возле одного из торговых центров города Барнаула. В результате опрокидывания надувного батута две девочки трёх и четырёх лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 мая, в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края сообщили, что пострадавшие две девочки остаются в тяжёлом состоянии. В настоящее время оба ребёнка находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.