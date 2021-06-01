Андроповский район, Ставропольский край, , 12:24 — REGNUM В Ставропольском крае раскрыто мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В хищении 126 млн рублей подозревают юриста, оказавшую «медвежью услугу» главе одного из сельскохозяйственных кооперативов. Женщине предъявлено обвинение, дело направлено в Андроповский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили 1 июня в пресс-службе МВД по региону.

Как было установлено, афера была совершена с земельным участком, принадлежавшем местному агропромышленному кооперативу. Злоумышленница убедила его директора выдать на ее имя доверенность для представления интересов фермера в судах.

Сама же, пользуясь полученным документом, передала права на арендованный компанией участок сторонней организации, представив для регистрации этой сделки фальшивые справки. За сделку обвиняемая получила почти 126 млн рублей, которые присвоила.