Таллин, , 12:24 — REGNUM Со вторника, 1 июня, Эстония вступила в должность временного председателя Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел, напомнив, что этот пост страна будет занимать месяц.

Основными приоритетами своего председательства Эстония считает привлечение внимания к рискам для международной безопасности и важности обеспечения прав человека в мире.

Эстония также хочет способствовать улучшению ситуации в Афганистане, поскольку она вместе с Норвегией является главным переговорщиком по этой теме в Совете безопасности.

Председательство в Совбезе ООН ротируется между его постоянными и временными членами в алфавитном порядке, и каждая страна занимает этот пост в течение одного месяца. Эстония является выбранным членом Совбеза ООН в период 2020—2021 годов. Подобное случилось впервые в истории прибалтийского государства.