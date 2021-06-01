Киев, , 12:28 — REGNUM Если проект «Северный поток — 2» будет завершен и заработает, Украина не получит следующий контракт на транзит российского газа.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, материал опубликован сегодня, 1 июня.

Зеленский напомнил, что действующий сейчас контракт подписан в 2019 году сроком на 5 лет. Он также заявил, что договориться об этом контракте удалось благодаря поддержке Германии и Франции.

«Из этих пяти лет почти два уже прошли, через три года этот контракт закончится… Если они завершат техническую сторону «Северного потока — 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет — все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было… Россия точно нас отключит», — предположил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что «СП-2» — это «козырная ставка» в политической игре, и Россия будет использовать вопрос газопровода как серьезный рычаг в переговорах по урегулированию в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Верховной раде экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что достройка газопровода «Северный поток-2» стала реальной исключительно из-за бездействия нынешних властей Украины. По его словам, Зеленский обрекает страну на то, чтобы оказаться в «энергетическом стойле Москвы».