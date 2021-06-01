Стокгольм, , 12:25 — REGNUM Спустя полтора года после начала пандемии коронавируса ограничения в Швеции ослабляются. Однако врач-инфекционист Йохан Нёйд подчеркивает, что даже несмотря на то, что есть много оснований предполагать, что распространение инфекции будет продолжать снижаться, оснований для избыточного оптимизма нет. Об этом он заявил в интервью новостной службе SVT Nyheter.

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Как и прошлым летом, кривая по числу зараженных направлена вниз, в медицинских отчетах Нёйда доля случаев заражения коронавирусом уменьшается.

«Сейчас мы вышли из состояния третьей волны [пандемии]», — заявил инфекционист.

Нёйд также отметил, что поддерживает идею правительства снимать ограничения постепенно и то, что власти не пошли на ослабления правила, согласно которому число участников частных собраний не должно превышать восемь человек.