Москва, , 12:23 — REGNUM Решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит можно сравнить с поведением родителей, отправивших детей «делать уроки», заявила 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать», — написала Захарова в своем телеграм-канале. — Жаль не упомянул (генсек НАТО Йенс) Столтенберг Минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом».

Как сообщало ИА REGNUM, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммит НАТО, проведение которого планируется 14 июня 2021 года, не будут приглашать Украину и Грузию.

Он допустил, что в следующий раз у стран-участниц альянса, возможно, будет больше времени и тогда НАТО проведет встречи на высоком уровне со своими партнёрами, «странами-аспирантами», как Грузия и Украина.

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