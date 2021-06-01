Москва, 1 июня 2021, 12:23 — REGNUM Решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит можно сравнить с поведением родителей, отправивших детей «делать уроки», заявила 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммит НАТО, проведение которого планируется 14 июня 2021 года, не будут приглашать Украину и Грузию.
Он допустил, что в следующий раз у стран-участниц альянса, возможно, будет больше времени и тогда НАТО проведет встречи на высоком уровне со своими партнёрами, «странами-аспирантами», как Грузия и Украина.
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