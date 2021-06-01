Уфа, , 12:31 — REGNUM Туриста, которому стало плохо в тайге, эвакуировали в медучреждение Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что инцидент произошел 31 мая в Белорецком районе. Спасатели получили информацию, что мужчина 1961 года рождения почувствовал себя плохо в горно-таежной местности в 20 км от д. Кузгун-Ахмерово.

Отмечается, что к спасателям обратился приятель пострадавшего.

«Спасатели эвакуировали мужчину в деревню на квадроцикле и передали медикам», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии потерявшийся в лесу ребенок сам вышел к дороге.