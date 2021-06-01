Прага, , 12:22 — REGNUM Когда Чехия перестанет вести себя недружественным нашей стране образом, тогда Россия и перестанет «обозначать» её в качестве такого государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 июня, комментируя высказывания чешских дипломатов.

Как сообщалось ранее, в МИД Чехии призвали Россию перестать называть их страну недружественным государством. В Праге полагают, что это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что действия России, в отличие от действий самой Чехии, не являются нарушением Венской конвенции.

«Злоба — плохой советчик, а бессильная злоба вообще отключает мозги. Именно это и произошло с частью чешской элиты, не просто присягнувшей евроатлантической русофобской политике, но решившей «побежать впереди паровоза». Эти люди думали, что, во-первых, такая антироссийская прыть обеспечит им какой-то особый статус в Европе и, во-вторых, принесёт практические дивиденды. Ни того, ни другого не произошло, да и «поквитаться за прошлое» с Россией не получилось. Более того, Прага оказалась перед лицом нежелания ответственных европейских стран присоединяться к чешскому политическому хулиганству.

На варварство в отношении нашей исторической памяти, да и исторической памяти всех нормальных чехов, а также на прямую политическую задиристость Россия ответила ощутимым для Праги образом, который нынешнему чешскому правительству, судя по всему, не понравился. Теперь Прага вынуждена просить «перестать обозначать её как недружественную России страну», выражает заинтересованность в «снижении напряжённости в двусторонних отношениях».

Перестанет Чехия вести себя недружественным нашей стране образом, перестанем и «обозначать» её в качестве такого государства. Это «обозначение», надеюсь, уже вылилось и ещё выльется для Чехии в копеечку. И чехи на следующих выборах поблагодарят политиков, поставивших свою страну в такое глупое и ущербное положение«, — отметил Михаил Демурин.