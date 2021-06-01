Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий СМИ распространение информации об организации, включенных в перечень террористических, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Устанавливается запрет на распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

Сейчас аналогичный порядок действует только в отношении информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

На рассмотрении Госдумы находится еще один законопроект — предусматривающий штрафы за неисполнение предлагаемых норм. Санкции составят до 50 тыс. рублей.

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