Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня. Это на восемь случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 44 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (45) и Батайске (восемь), в остальных территориях — от одного до семи случаев. 28,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 94 358 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 84 525 носителей инфекции.

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