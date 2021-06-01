Красноярск, , 12:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 99 человек, за весь период пандемии — у 73 603. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в краевом оперативном штабе.

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Выздоровели 67 749 человек. За последние сутки коронавирус победили 80 красноярцев.

За все время в регионе проведено 2 734 512 тестов на коронавирус (+3905 за сутки).

Напомним, 31 мая в Красноярском крае выявили 92 носителя коронавируса, выздоровели 85 человек.

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