Москва, , 12:23 — REGNUM О необходимости выполнения минских соглашений предложила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу напомнить Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала об этом 1 июня в своем телеграм-канале.

«Немного напоминает родительское «нечего по двору шалберничать, иди уроки делать». Жаль не упомянул Столтенберг Минские договорённости и необходимость их выполнения Киевом», — отметила официальный представитель российского МИД, комментируя выступление генсека НАТО, в котором он заявил, что альянс не будет приглашать Грузию и Украину на свой саммит, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Также Захарова подчеркнула, что выполнение минских договоренностей для Киева, по ее мнению, «как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками».

Отметим, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завела свой канал в мессенджере Телеграмм и данное сообщение стало в нем первым.