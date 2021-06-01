Тюмень, , 12:20 — REGNUM В Тюмени зачитывают приговор бывшему начальнику УМВД по Тюменской области генерал-майору полиции Юрию Алтынову и бывшему начальнику паспортно-визового центра регионального УМВД Валерию Калалбу. По информации местных СМИ, по причине большого объёма, чтение приговора может занять несколько дней.

Напомним, Юрий Алтынов обвиняется в получении трёх взяток в виде iPhone, сумки Montblanc, часов TAG Heuer. Виталий Калалб — в посредничестве во взятках. Заседание суда проходит в закрытом режиме, представители прессы в зал не допущены.

Гособвинение просит суд назначить Юрию Алтынову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф на сумму более четырёх миллионов рублей и лишить его звания генерал-майора полиции. Валерию Калалбу обвинение просит семь лет лишения свободы в колонии общего режима, и наложение штрафа на сумму 4,6 млн рублей. Юрий Алтынов свою вину отрицает, называя «взятки» подарками на день рождения.

Бывшего начальника УМВД по Тюменской области арестовали в ноябре 2019 года, 11 мая 2021 года ему не продлили домашний арест, практически освободив из-под стражи.

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