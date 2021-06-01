Барселона, Испания, , 12:20 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с защитником Эриком Гарсией, выступавшим за «Манчестер Сити». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что контракт 20-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан на пят лет, до конца сезона 2025/26. По соглашению сумма отступных составит €400 млн.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2017 году он перешёл в «Манчестер Сити», за основную команду которого сыграл 35 матчей в разных турнирах и отдал одну голевую передачу.