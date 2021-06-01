Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Меры поддержки бизнеса в Швеции в условиях пандемии смягчили экономические последствия кризиса и ускорили восстановление. Но в долгосрочной перспективе они могут способствовать увеличению рисков, расшатывая стабильность в экономике. Об этом со ссылкой на данные Управления финансового и страхового надзора Швеции (FI) сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Меры правительства Швеции привели к снижению премии за риск на рынке, что подстегивает интерес инвесторов и ведет к увеличению задолженности, предупреждает генеральный директор FI Эрик Тедеен.

FI отмечает, что уязвимость, связанная с долгом домохозяйств, остается высокой. Цены на жилье быстро растут, и объемы ипотечного кредитования сегодня растут быстрее, чем до кризиса. Даже среди нефинансовых корпораций долг увеличился, в то время как их доходы за время кризиса упали, что сделает их более уязвимыми в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции растет уровень доверия к властям – опрос

Читайте развитие сюжета: В Швеции закончилась третья волна пандемии коронавируса – инфекционист