Сеул, , 12:43 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё один случай мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, воспалительный сидром MIS-C выявили у мальчика восьми лет. Известно, что это пятый случай мультисистемного воспалительного синдрома у детей в Южной Корее.

Напомним, что первый случай воспалительного синдрома MIS-C в Южной Корее был зафиксирован в октябре 2020 года.

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Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков — поражающий одновременно несколько систем организма, воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38,5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки. Предполагается, что синдром может являться осложнением от зараженияSARS-CoV-2.