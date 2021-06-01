Стокгольм, , 12:21 — REGNUM В минувшие выходные шведский телеканал SVT и ряд других европейских СМИ смогли опубликовать разоблачительные новостные материалы о факте шпионажа американской спецслужбой АНБ с территории Дании за многими влиятельными европейскими политиками в Европе, в том числе в Швеции. Однако министр обороны Дании молчала на протяжении восьми месяцев и не предупредила своего шведского коллегу о прослушке. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин.

«SVT вместе с рядом СМИ в других странах смогли узнать, что секретные документы датской разведки FE показывают, что США с помощью Дании шпионили за ведущими шведскими политиками и чиновниками в Риксдаге и правительстве. Служба разведки США АНБ запросила доступ к трафику датских оптоволоконных кабелей. На это можно смотреть по-разному. Но в то же время нужно иметь в виду, что США и Дания являются членами НАТО, а Швеция нет. Таким образом, у них могут быть обоснованные интересы в целях их общей безопасности», — написала Меллин.

«Министр обороны Петер Хультквист называет всю историю «неприемлемой». Он узнал о прослушке почти две недели назад от репортера SVT, который хотел взять у него интервью о шпионаже. Насколько можно понять, это было очень короткое интервью, потому что Хультквист ничего не знал и вместо этого отправил ряд вопросов в министерство обороны Дании. Кажется, что ответа он так и не получил. С другой стороны, кое-что из того, что должно было произойти в 2012 и 2014 годах, знала датская коллега Хультквиста Трине Брамсен. Она узнала о датско-американском шпионаже против своих политических коллег в Швеции в августе прошлого года. Но поделилась ли она этой информацией? Нет. Почему она этого не сделала? Очевидный ответ заключается в том, что ее, как и остальную часть датского правительства, больше заботят отношения с Соединенными Штатами, чем с соседней Швецией», — написала Меллин.