Пермь, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае в честь Дня России и дня рождения Перми пройдёт более 500 мероприятий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Столица региона 12 июня отметит двойной праздник — День России и День города. В Перми, которой исполнится 298 лет, готовят насыщенную праздничную программу на набережной реки Кама. Завершится день фейерверком. В 23:00 по местному времени (21:00 мск) салют запустят с базы «Летающий лыжник».

На заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что в регионе до сих пор действуют ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией. «Поэтому ключевое значение для нас имеет соблюдение санитарно-эпидемических требований. Нельзя допускать ситуаций, которые бы могли усугубить обстановку в регионе. В то же время нужно постараться создать праздничную атмосферу, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны — нашей общей Родины», — сказал он.

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