Берлин, , 12:27 — REGNUM Правительство Германии не будет раскрывать подробности визита в США переговорной группы по «Северному потоку — 2». Об этом сообщил 1 июня представитель германского правительства.

Ранее о предстоящем визите в Вашингтон переговорной группы из Германии сообщила медиагруппа Funke. Визит посвящён проекту «Северный поток — 2». По словам представителя правительства, визиты советников для переговоров — это нормальная практика тесного сотрудничества ФРГ и США.

«Мы просим понять, что не будем делать дальнейших заявлений касательно этих переговоров», — сообщили в Берлине ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, среди переговорщиков будут внешнеполитический и экономический советники канцлера ФРГ Ян Хеккер и Ларс-Хендрик Реллер, а также статс-секретарь в германском МИД Антье Лендертсе. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила о продолжении переговоров с США по вопросу строительства «Северного потока — 2».

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