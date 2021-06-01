Симферополь, 1 июня 2021, 12:17 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал решение суда, признавшего руководителя запрещённой в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе в 2014 году, и выразил уверенность, что решения суда будут выполнены. Об этом он написал на своей странице в Facebook 1 июня, комментируя приговор Чубарову.
Глава Крыма подчеркнул, что поддерживает решение суда.
Он также выразил уверенность, что все действия Чубарова в итоге получат надлежащую правовую оценку с реальным и неотвратимым наказанием.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Верховный суд Крыма вынес заочный приговор в отношении руководителя так называемого меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова. Он признан виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 25 февраля 2014 года, в результате которых два человека погибли и 80 были ранены. Отметим, что в ходе прений гособвинение запрашивало у суда для Чубарова наказания в виде девяти лет лишения свободы. Сам Чубаров скрывается на территории Украины.
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