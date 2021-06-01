Симферополь, , 12:17 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал решение суда, признавшего руководителя запрещённой в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе в 2014 году, и выразил уверенность, что решения суда будут выполнены. Об этом он написал на своей странице в Facebook 1 июня, комментируя приговор Чубарову.

«Коллегия Верховного суда Республики Крым приговорила главаря экстремистского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы, а также наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и 200 часов общественных работ за организацию массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что поддерживает решение суда.

«Чубаров — профессиональный провокатор, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды. Замечу, что организация беспорядков у стен крымского парламента, в ходе которых погибли и пострадали люди — только один из эпизодов его преступной деятельности. Кроме этого он причастен к организации энергетической и водной блокад Крыма, которые являются, по сути, актами терроризма и попытками создать в нашем регионе масштабную гуманитарную катастрофу. Водную блокаду можно расценивать как экоцид», — прокомментировал Аксёнов.

Он также выразил уверенность, что все действия Чубарова в итоге получат надлежащую правовую оценку с реальным и неотвратимым наказанием.

«В том числе и потому, что киевский режим, покрывающий преступников, не вечен. Справедливость обязательно восторжествует, решения российского суда будут выполнены. В этом нет никаких сомнений», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Верховный суд Крыма вынес заочный приговор в отношении руководителя так называемого меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова. Он признан виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 25 февраля 2014 года, в результате которых два человека погибли и 80 были ранены. Отметим, что в ходе прений гособвинение запрашивало у суда для Чубарова наказания в виде девяти лет лишения свободы. Сам Чубаров скрывается на территории Украины.

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