Москва, , 12:15 — REGNUM ФРС США будет непросто вернуть инфляцию в Америке к низким значениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

«Если инфляция действительно выйдет из-под контроля ФРС, то вернуть ее обратно к низким значениям будет непросто. Главный исторический пример здесь — это снижение инфляции в США в начале 1980-х годов. Для этого ФРС тогда пришлось вызвать довольно значительную рецессию, — сказал Егоров. — Опыт последних десятилетий показывает, что большинство стран старается сглаживать колебания своего валютного курса по отношению к доллару. В первую очередь это делается ради финансовой стабильности, так как существенная доля активов и обязательств номинирована именно в долларах».

Как пояснил Егоров, если такая политика будет продолжаться и дальше, то в условиях растущей инфляции в США для поддержания стабильности валютного курса другим странам тоже придется пойти на ускорение динамики роста цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров объяснил, в чем может заключаться причина бесконтрольной инфляции в США.

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