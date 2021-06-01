п. Большая Ижора, , 12:21 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области задержали мужчину, который больше часа незаконно удерживал 10-летнего мальчика в своей квартире, а также применил к нему насилие. Об этом инциденте 1 июня сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

О случившемся в правоохранительные органы сообщил 46-летний отец мальчика. Мужчина рассказал, что накануне днём сосед более часа держал его сына в своей квартире дома на Приморском шоссе в посёлке Большая Ижора. Помимо этого, злоумышленник несколько раз ударил мальчика по голове рукой, пока не вмешался отец ребенка.

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ленобласти в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»).

«Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что по предварительным данным, мужчине показалось, что несовершеннолетний сломал его велосипед, и таким образом, удерживая в своей квартире, мужчина решил проучить соседского ребенка.