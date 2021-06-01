Черкесск, , 12:14 — REGNUM Туристам, отдохнувшим в Карачаево-Черкесии, вернули более 4 млн рублей в качестве туристического кешбэка. Всего было продано туров в течение первых двух этапов программы туркешбэка на общую сумму почти 22 млн рублей, сообщили в министерстве туризма, курортов и молодежной политики республики.

«Было продано 468 туров, в программу которых входит посещение Карачаево-Черкесской Республики, на сумму 21 млн 955 тыс. рублей», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

В среднем каждый тур стоил около 47 тыс. рублей. Число туристов, воспользовавшихся правом туристического кешбэка, составило 820 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимний сезон 2020/2021 года Карачаево-Черкесию посетили более 750 тыс. туристов. По сравнению с прошлым годом рост турпотока составил около 20%.

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