Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Когда осенью по Швеции прокатилась вторая волна пандемии коронавируса, доверие граждан к центральным и региональным властям упало. Но, учитывая более обнадеживающую ситуацию с пандемией сейчас, оно снова увеличилось. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter, которая совместно с социологами из Ipsos провела социологический опрос.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Так, например, доля тех, кто заявил о своем высоком доверии к региональным властям в апреле текущего года, составила всего 32%. Уже в мае эта доля увеличилась на 8 процентных пунктов до 40%. Это, безусловно, самое позитивное изменение для регионов, отмечают журналисты. Частично причина заключается в том, что регионы несут ответственность за организацию кампании по вакцинации от COVID-19, которая проводится в настоящее время штатном режиме.

«Это нужно интерпретировать как перелом тенденции и разворот вверх. Но то, что движет этими числами, — вероятно, ход пандемии и вакцинации, а не действия властей, которые стали делать что-то намного лучше, чем раньше», — заявил аналитик Ipsos Никлас Каллебринг.

В опросе DN/Ipsos, проведенном в течение с 11 по 23 мая, приняли участие 1 248 человек.