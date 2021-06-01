Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Законопроект, делающий обязательным преподавание истории американских граждан-выходцев из Азии в США, отправлен 31 мая на подписание губернатору штата Иллинойс, сообщает The Hill.

Если губернатор Джей Роберт Притцкер подпишет законопроект, Иллинойс станет первым штатом, который санкционирует преподавание в школах азиатско-американской истории.

В рамках Законопроекта о равноправном обучении истории американских азиатов (Teaching Equitable Asian-American History Act/TEAACH) с начала 2022 учебного года учебные планы государственных начальных и старших школ должны будут включать в себя раздел по истории этой этнической группы в составе населения США.

Законодательство также гласит, что государственный суперинтендант образования может готовить и предоставлять всем школьным советам учебные материалы, которые могут использоваться в качестве «руководства» для разработки единиц обучения. Согласно законопроекту, ответственный за региональную политику школ будет контролировать соблюдение школьными округами требований учебной программы.