Рига, , 12:13 — REGNUM Продажу билетов на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге начал оргкомитет турнира. Об этом 1 июня сообщает сайт латвийского радио и телевидения.

Отмечается, что с 1 июня зрители, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесли болезнь, могут посетить матчи ЧМ-2021.

Ранее оргкомитет планировал начать продажу билетов с 31 мая, но это произошло только через день, поскольку ожидался запуск специального сайта, на котором можно получить цифровой сертификат о наличии иммунитета к коронавирусу.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) и завершится 6 июня.

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