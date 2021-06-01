* запрещённая в России организация

Симферополь, , 12:13 — REGNUM В Крыму поставлена точка в деле председателя экстремистского объединения «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова, организовавшего беспорядки в 2014 году.

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Приговор сегодня, 1 июня, вынес Верховный суд Крыма. Служители Фемиды признали его виновным в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности и приговорили к шести лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Напомним, ранее прокурор запросила для главы экстремистского объединения девять лет колонии общего режима.

Кроме того, суд назначил Чубарову штраф в размере 200 тыс. рублей и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на год.

Сторона защиты не согласна с приговором и намерена его обжаловать.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении председателя «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года у здания парламента Крыма было возбуждено в марте 2020 года.

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По данным следствия, Чубаров, будучи осведомлённым о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного совета Крыма, где планировалось рассмотрение вопроса об отчёте республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета и лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).