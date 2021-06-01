Москва, , 12:13 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах для индивидуальных предпринимателей (ИП) за недопуск поставщика и газораспределительной организации к газовому оборудованию, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Вводится штраф за необеспечение доступа поставщика или газораспределительной организации к газоиспользующему оборудованию потребителя газа.

Наказывать предполагается и воспрепятствование осуществлению поставщиком, газораспределительной организацией полного или частичного ограничения подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения. Штраф вводится для индивидуальных предпринимателей (ИП) меру ответственности, аналогичную мере ответственности, установленной для должностных лиц, то есть административный штраф в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет.

Госдума ранее в третьем чтении приняла закон о бесплатной газификации домовладений.

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