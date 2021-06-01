Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии умерли ещё два пациента с коронавирусом, при этом выздоровели за сутки более 40 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 июня, с начала пандемии в Чувашии заражение коронавирусом официально выявлено у 25 824 жителей, в том числе за последние сутки — у 47 человек.

Победили болезнь 23 592 пациента, доля выздоровевших составляет 91,36%. Из них за последние сутки вылечен 41 пациент.

При этом в Чувашии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли ещё два пациента — таким образом, от COVID-19 скончались 1432 жителя республики. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 800 пациентам.

По данным министерства здравоохранения, в республику поступило более 9 тыс. доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поставлено свыше 140 тыс. комплектов трёх видов вакцин.