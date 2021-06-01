Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM На территорию Индии прибыла третья партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 1 июня сообщается на официальной странице российского препарата в соцсети Twitter.

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«Новая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Индию, чтобы помочь стране бороться с пандемией COVID-19. Еще больше городов в Индии присоединятся к кампании вакцинации «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день в Индии выявлено за все время пандемии 28 175 044 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 127 510 — за последние 24 часа.