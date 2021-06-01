Сеул, , 15:51 — REGNUM Глава Национальной службы разведки Пак Чи Вон 1 июня вернулся на родину после визита в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава нацразведки Южной Кореи находился в США на протяжении семи дней и шести ночей (с 26 мая).

Известно, что визит Пак Чи Вона в США привлёк внимание журналистов и экспертов поскольку он состоялся сразу после саммита Южная Корея — США.

Программа визита по-прежнему остаётся в тайне, однако, по мнению экспертов, Пак Чи Вон встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом и специальным представителем США по КНДР Сон Кимом.

Также высказываются предположения, что он мог встретится с северокорейскими дипломатами в Нью-Йорке.

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