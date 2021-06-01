Москва, , 12:09 — REGNUM Масштабная стимулирующая фискальная политика президента США Джо Байдена серьезно повышает риски высокой и бесконтрольной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

«С высокой уверенностью можно сказать, что уровень инфляции в Америке будет выше таргета в 2%. Дело в том, что ФРС США недавно заявила, что впредь они будут стараться достигать 2% в среднем. Раз в прошлом инфляция нередко была ниже этого значения, это означает, что ФРС сейчас хочет добиться роста цен выше 2%. В этом смысле такой уровень инфляции будет действительно выше, чем в прошлом, но он необязательно будет указывать на проблемы в американской экономике, — сказал Егоров. — Вместе с этим масштабная стимулирующая фискальная политика президента Джо Байдена серьезно повышает риски высокой и бесконтрольной инфляции. По сути, она ставит ФРС перед неприятным выбором — рост ключевой ставки снизит инфляцию, но сильно повысит расходы правительства на обслуживание увеличивающегося долга».

В этих условиях, как пояснил Егоров, многие эксперты действительно ожидают небывало высокой инфляции в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее причиной высокой инфляции в США назвали так называемые «вертолетные деньги».

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