Елабуга, Татария, , 12:10 — REGNUM Представлен экспериментальный автомобиль Aurus Senat на водородных топливных элементах, созданный специалистами «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института» (НАМИ). Об этом 31 мая сообщает ТАСС.

Автомобиль был представлен в ходе церемонии запуска серийной сборки Aurus на заводе в Елабуге (Татария). На торжественном мероприятии глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Aurus является единственной компанией в мире, которая имеет разработанный лабораторный образец люксовой машины на водородном топливе.

«Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день ‑ и это не фигура речи — является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», — подчеркнул министр.

Мантуров проехал за рулем водородного Aurus Senat. Делясь впечатлениями о поездке он сказал, что автомобиль передвигается абсолютно бесшумно.

«Непривычно то, что едешь, как в вакууме», — отметил министр.

Напомним, мощность автопредприятия Ford Sollers в Елабуге рассчитана на производство до пяти тысяч машин в год.

Читайте также: «Я езжу на таких машинах»: Путин объявил о серийном выпуске Aurus