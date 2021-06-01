Москва, , 12:19 — REGNUM Вакцина от коронавируса «КовиВак» должна в ближайшее время стать доступной для жителей Москвы. Об этом 1 июня сообщается в статье РБК.

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При этом на территорию столицы этот препарат поступит в ограниченном количестве. Ожидается, что в медицинские учреждения города направят всего 3 тыс. доз этой вакцины.

«В Московской области получили 7,8 тыс. доз вакцины, первым компонентом привились 4460 человек, вторым — 2040. В ближайшее время в регионе ожидают получение еще 4 тыс. доз», — сказано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте здравоохранения Москвы 1 июня заявили, что препарат «КовиВак» уже поступил в столичные медучреждения.

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