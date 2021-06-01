Новосибирск, , 12:08 — REGNUM В Новосибирске завтра, 2 июня, будут открыты ещё два временных пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Они заработают в Ленинском районе — в ТЦ на улицах Новосибирской и Толмачевской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«2, 3, 4 июня с 15:00 до 19:00 часов, 5, 6 июня с 10:00 до 14:00 (время местное) привиться можно в ТЦ «Новосибирский» по адресу: ул. Новосибирская, 18/1. Со 2 июня ежедневно с 10:00 до 15:00 будет работать пункт вакцинации в ТК «Толмачевский» («Все товары для дома») по адресу: ул. Толмачевская, 19а, к.2», — уточнили в мэрии города.

В настоящее время на территории Ленинского района прививку можно также сделать в прививочных пунктах в ТЦ «Сан-Сити» и в микрорайоне «Чистая Слобода» на ул. Титова, 264.

Привиться можно и в порядке живой очереди — в лечебных учреждениях района.