Брюссель, , 12:07 — REGNUM Интернет-приложение «цифровой кошелек» решили ввести власти Евросоюза для граждан всех стран, входящих в содружество. Оно позволит получать доступ к ряду частных и государственных услуг через единый сетевой идентификатор, сообщает 1 июня газета Financial Times.

Эксперты, знакомые с идеей приложения, пояснили, что оно будет надёжно хранить платежные данные и пароли. Пользователи смогут заходить на сайты местных органов власти и платить за коммунальные услуги с помощью «единого удостоверения личности».

Доступ к приложению будет возможен через сканирование отпечатков пальцев или сетчатки глаза. Оно будет хранить такие официальные документы, как водительские права.

Такое приложение станет выгодным для граждан после пандемии. В полную силу оно заработает в середине 2022 года.

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