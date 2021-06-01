Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области утверждён новый состав министерства здравоохранения. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Первым заместителем главы ведомства назначена Елена Теплякова. Курировать экономические вопросы и финансы будет Ирина Кириченко, общие вопросы доверены Владимиру Колесникову, заместителем министра по информатизации и проектной деятельности стал Владислав Ерофеев.

ИА REGNUM сообщало, что 21 декабря 2020 года на пост министра здравоохранения Ростовской области был назначен Юрий Кобзев, с 2016 года представлявший регион в Государственной думе РФ.

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