Стокгольм, , 13:23 — REGNUM 1 июня в 08:00 часов утра (GMT+2) в пяти муниципалитетах Даларны, расположенной в центральной Швеции, приложение по оказанию медицинских услуг doktor. se предоставило возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 для людей в возрасте 30 лет и старше. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Отмечается, что теперь 30-летние граждане смогут пройти вакцинацию Муре, Фалуне, Борленге, Авесте и Людвике.

«Готовность к вакцинации в Даларне пока очень высока. Мы надеемся, что это будет продолжаться, и мы сможем вскоре ослабить ограничения и рекомендации», — говорится в пресс-релизе главного инфекциониста в Даларне Андерса Линдблума.

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