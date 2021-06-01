Уфа, , 12:08 — REGNUM 91 новый носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Сообщается, что всего в республике было выявлено 38 292 случая заражения коронавирусом. При этом справились с ним 36 253 человека, в том числе 101 человек победил вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за минувшие сутки по области вакцинацию завершили 3645 человек, а всего в регионе два компонента вакцины получили 278 026 желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 мая в регионе выявили 90 новых носителей коронавируса.